Путин лидирует с 87,26% на выборах президента после обработки 60% протоколов
Владимир Путин. Обложка © kremlin.ru
Действующий глава государства Владимир Путин набирает 87,26% по итогам обработки 60,01% протоколов на выборах президента России. Соответствующие данные опубликованы на информационном табло в ЦИК РФ.
Вторым идёт кандидат от КПРФ Николай Харитонов с 4,18% голосов, третьим — кандидат от партии "Новые люди" Владислав Даванков, который набирает 3,99%. На четвёртом месте — кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий с 3,12%.
Напомним, президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. Действующего главу государства Владимира Путина уже осведомили о предварительных итогах голосования, а заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал победу Путина блестящей.