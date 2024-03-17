Регион

Уведомления отключены

17 марта, 20:27

Путин лидирует с 87,26% на выборах президента после обработки 60% протоколов

Владимир Путин. Обложка © kremlin.ru

Владимир Путин. Обложка © kremlin.ru

Действующий глава государства Владимир Путин набирает 87,26% по итогам обработки 60,01% протоколов на выборах президента России. Соответствующие данные опубликованы на информационном табло в ЦИК РФ.

Вторым идёт кандидат от КПРФ Николай Харитонов с 4,18% голосов, третьим — кандидат от партии "Новые люди" Владислав Даванков, который набирает 3,99%. На четвёртом месте — кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий с 3,12%.

В СПЧ оценили итоги завершившихся выборов президента в России
В СПЧ оценили итоги завершившихся выборов президента в России

Напомним, президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. Действующего главу государства Владимира Путина уже осведомили о предварительных итогах голосования, а заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал победу Путина блестящей.

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Выборы — 2024
  • Путин
  • ЦИК
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров