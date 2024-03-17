Путин лидирует с 87,26% на выборах президента после обработки 60% протоколов

Действующий глава государства Владимир Путин набирает 87,26% по итогам обработки 60,01% протоколов на выборах президента России. Соответствующие данные опубликованы на информационном табло в ЦИК РФ.

Вторым идёт кандидат от КПРФ Николай Харитонов с 4,18% голосов, третьим — кандидат от партии "Новые люди" Владислав Даванков, который набирает 3,99%. На четвёртом месте — кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий с 3,12%.