В СПЧ оценили итоги завершившихся выборов президента в России
СПЧ: Выборы президента РФ состоялись, законность и порядок были соблюдены
Совет по развитию гражданского общества и правам человека признал президентские выборы в России состоявшимися. По данным рабочей группы СПЧ по мониторингу избирательных прав граждан (МРГ), законность и порядок электорального процесса были соблюдены в полном объёме.
В сообщении говорится, что избирательная кампания проходила в условиях враждебных действий по отношению к РФ со стороны Запада. Впрочем, попытки повлиять на ход голосования путём совершения кибератак, диверсий и даже обстрелов потерпели крах. Российское общество же показало рекордную консолидацию на фоне внутренних и внешних вызовов.
"МРГ совета считает, что выборы состоялись, а избирательные права граждан и кандидатов соблюдались в соответствии с действующим законодательством. Законность и порядок были соблюдены", — подытожили в СПЧ.
После подсчёта 40% протоколов с результатом 87,34% в президентских выборах лидирует кандидат-самовыдвиженец Владимир Путин. Его конкурент от партии "Новые люди" Владислав Даванков, который занимает третье место, назвал победу действующего главы государства несомненной, а зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев уже поздравил Путина с переизбранием.