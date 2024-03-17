Совет по развитию гражданского общества и правам человека признал президентские выборы в России состоявшимися. По данным рабочей группы СПЧ по мониторингу избирательных прав граждан (МРГ), законность и порядок электорального процесса были соблюдены в полном объёме.

В сообщении говорится, что избирательная кампания проходила в условиях враждебных действий по отношению к РФ со стороны Запада. Впрочем, попытки повлиять на ход голосования путём совершения кибератак, диверсий и даже обстрелов потерпели крах. Российское общество же показало рекордную консолидацию на фоне внутренних и внешних вызовов.