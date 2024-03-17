Даванков назвал несомненной победу Путина на президентских выборах
Победу на выборах президента России, без сомнения, одержит действующий глава государства Владимир Путин. Такое заявление сделал кандидат от партии "Новые люди" Владислав Даванков.
"Без сомнения, конечно же, победитель Владимир Владимирович Путин. Но для нас важно то, что мы смогли донести нашу программу, программу партии "Новые люди", — сказал он.
А ранее Life.ru сообщал, что действующий глава государства Владимир Путин набирает 89,1% на выборах в Москве по итогам онлайн-голосования и голосования через электронные терминалы. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев уже поздравил действующего главу с победой на выборах.
ТАСС / Фадеичев Сергей