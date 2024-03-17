Даванков назвал несомненной победу Путина на президентских выборах

Победу на выборах президента России, без сомнения, одержит действующий глава государства Владимир Путин. Такое заявление сделал кандидат от партии "Новые люди" Владислав Даванков.

"Без сомнения, конечно же, победитель Владимир Владимирович Путин. Но для нас важно то, что мы смогли донести нашу программу, программу партии "Новые люди", — сказал он.