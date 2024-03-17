Путин набирает 89,1% в Москве по итогам онлайн-голосования
Владимир Путин. Обложка © Life.ru / Павел Баранов
Действующий президент РФ Владимир Путин набирает 89,1% на выборах в Москве по итогам онлайн-голосования и голосования через электронные терминалы. Об этом сообщила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.
У Путина, по данным Мосгоризбиркома, 89,1%. На втором месте — Владислав Даванков с 4,4%, на третьем — Николай Харитонов (3,3%), на четвёртом — Леонид Слуцкий (3,2%).
Напомним, 15 марта в России началось трёхдневное голосование, которое определит президента страны. 17 марта, по состоянию на 21.00 мск все избирательные участки на территории страны закрыты. За пост лидера борются четыре политика: действующий глава государства самовыдвиженец Владимир Путин, Леонид Слуцкий от ЛДПР, Николай Харитонов от КПРФ и Владислав Даванков от партии "Новые люди". По первым данным экзитполов, первое место займёт Владимир Путин, второе — у Николая Харитонова, третье — у Владислава Даванкова, четвёртое — у Леонида Слуцкого.