"Запугать не удалось": В Общественной палате РФ ответили на попытки Запада сорвать выборы
Григорьев: Россияне воспринимают голосование как проявление патриотизма
Россия идёт к историческому максимуму явки на выборы, несмотря на информационную войну с Западом, заявил сопредседатель Координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате РФ Максим Григорьев. Он отметил, что из-за негативного западного влияния российский народ сплотился ещё больше.
Максим Григорьев рассказал, что явка в России идёт к историческому максимуму. Видео © Предоставлено Life.ru
"Мы идём к историческому максимуму явки. Несмотря на всю информационную войну со стороны Запада, террористические атаки, военные нападения, запугивание членов избиркомов, запугивание наших общественных избирателей, — результат совершенно обратный, нежели хотели Украина и Запад: наш многонациональный российский народ мобилизовался и воспринимает голосование как проявление патриотических чувств. Попытка запугать нас не удалась. И одновременно, что очень важно, мы видим минимум нарушений в ходе голосования", — сказал Григорьев.
Ранее Life.ru писал, что явка на выборы президента в 2024 году превысила показатели избирательного процесса 2018 года. За ходом кампании следили более тысячи наблюдателей из 129 стран. Помимо столицы международные эксперты разъехались и в 53 региона России.
ТАСС / Река Александр