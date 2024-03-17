"Запугать не удалось": В Общественной палате РФ ответили на попытки Запада сорвать выборы

Россия идёт к историческому максимуму явки на выборы, несмотря на информационную войну с Западом, заявил сопредседатель Координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате РФ Максим Григорьев. Он отметил, что из-за негативного западного влияния российский народ сплотился ещё больше.

Максим Григорьев рассказал, что явка в России идёт к историческому максимуму. Видео © Предоставлено Life.ru

"Мы идём к историческому максимуму явки. Несмотря на всю информационную войну со стороны Запада, террористические атаки, военные нападения, запугивание членов избиркомов, запугивание наших общественных избирателей, — результат совершенно обратный, нежели хотели Украина и Запад: наш многонациональный российский народ мобилизовался и воспринимает голосование как проявление патриотических чувств. Попытка запугать нас не удалась. И одновременно, что очень важно, мы видим минимум нарушений в ходе голосования", — сказал Григорьев.