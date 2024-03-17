Путин лидирует с 87,34% на выборах президента после обработки 40% протоколов
Действующий глава государства Владимир Путин лидирует на выборах президента России, по итогам обработки 40% протоколов он набирает 87,34%. Соответствующие данные опубликованы на информационном табло в ЦИК РФ.
На втором месте — кандидат от КПРФ Николай Харитонов с 4,11% голосов, на третьем — Владислав Даванков от партии "Новые люди" с 3,92%, на четвёртой строчке — Леонид Слуцкий от ЛДПР с 3,06%.
Напомним, с 15 по 17 марта в России проходило трёхдневное голосование на выборах президента страны. За пост лидера борются четыре политика: действующий глава государства (самовыдвиженец) Владимир Путин, Леонид Слуцкий от ЛДПР, Николай Харитонов от КПРФ и Владислав Даванков от партии "Новые люди". По состоянию на 21:00 мск все избирательные участки на территории страны закрыты, начался подсчёт голосов. Так, по данным ЦИК после обработки 24,4% бюллетеней, Владимир Путин набирает 87,97%. Как сообщили в Кремле, ему уже доложено о первых результатах.
Life.ru / Павел Баранов