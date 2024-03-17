Путин лидирует с 87,34% на выборах президента после обработки 40% протоколов

Действующий глава государства Владимир Путин лидирует на выборах президента России, по итогам обработки 40% протоколов он набирает 87,34%. Соответствующие данные опубликованы на информационном табло в ЦИК РФ.

На втором месте — кандидат от КПРФ Николай Харитонов с 4,11% голосов, на третьем — Владислав Даванков от партии "Новые люди" с 3,92%, на четвёртой строчке — Леонид Слуцкий от ЛДПР с 3,06%.