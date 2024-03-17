МВД не выявило нарушений, которые могли бы повлиять на ход выборов

Нарушений избирательного законодательства, которые могли бы повлиять на выборы президента России, не выявлено. Об этом заявил замглавы МВД РФ Александр Горовой.

"Нарушений избирательного законодательства, которые бы напрямую могли повлиять на итоги выборов на конкретных участковых избирательных комиссиях, сотрудниками органов внутренних дел не выявлено", — сказал он в Центральной избирательной комиссии.