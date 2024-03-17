Все провокации при голосовании на участках за рубежом купированы, заявили в МИД

Все попытки провокаций при голосовании на выборах президента России на участках за рубежом были оперативно купированы. Об этом сообщил вечером в воскресенье, 17 марта, председатель комиссии МИД по выборам, замминистра иностранных дел России Евгений Иванов.

"Поступали угрозы с минированием, но благодаря умелым действиям служб безопасности наших загранучреждений, в том числе с привлечением местных правоохранительных служб, все эти инциденты удавалось своевременно купировать и не допустить срыва избирательного процесса", — проинформировал он на брифинге в ЦИК России.