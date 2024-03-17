Все провокации при голосовании на участках за рубежом купированы, заявили в МИД
Замглавы МИД Иванов: Все провокации на участках за рубежом удалось купировать
Все попытки провокаций при голосовании на выборах президента России на участках за рубежом были оперативно купированы. Об этом сообщил вечером в воскресенье, 17 марта, председатель комиссии МИД по выборам, замминистра иностранных дел России Евгений Иванов.
"Поступали угрозы с минированием, но благодаря умелым действиям служб безопасности наших загранучреждений, в том числе с привлечением местных правоохранительных служб, все эти инциденты удавалось своевременно купировать и не допустить срыва избирательного процесса", — проинформировал он на брифинге в ЦИК России.
Напомним, что уже 249 806 граждан России отдали свой голос за одного из кандидатов на выборах президента РФ с учётом досрочного и трёхдневного голосования. Посольству РФ в Бельгии даже пришлось увеличить число мест для голосования из-за высокой явки. Но не обошлось без инцидентов: так, "огнеметатель" поджёг здание Посольства РФ в Кишинёве, но никак не повлиял на голосование.