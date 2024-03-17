Захарова: Голосовавшие за рубежом россияне не ответили на призыв к провокациям

Россияне, голосовавшие за рубежом, отвергли призывы маргиналов к провокациям и сделали свой свободный выбор. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Если бы люди, которые стоят за рубежом в очередях на голосование на выборах президента России, принимали участие в акции "Полдень", так они бы после полудня все и разошлись. Но нет. Они стояли в очередях и в пятницу, и в субботу, и сегодня", — заявила она в своём Telegram-канале, комментируя призывы к провокациям.

По словам дипломата, граждане России пришли на избирательные пункты, чтобы проголосовать на выборах, несмотря на все запугивания Запада.