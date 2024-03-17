Захарова: Голосовавшие за рубежом россияне не ответили на призыв к провокациям
Россияне, голосовавшие за рубежом, отвергли призывы маргиналов к провокациям и сделали свой свободный выбор. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Если бы люди, которые стоят за рубежом в очередях на голосование на выборах президента России, принимали участие в акции "Полдень", так они бы после полудня все и разошлись. Но нет. Они стояли в очередях и в пятницу, и в субботу, и сегодня", — заявила она в своём Telegram-канале, комментируя призывы к провокациям.
По словам дипломата, граждане России пришли на избирательные пункты, чтобы проголосовать на выборах, несмотря на все запугивания Запада.
"Граждане России пришли не на акции, не на перформансы, как это пытаются преподнести недружественные режимы и ими проплаченная инфообслуга. Они пришли отдать свой голос, воспользовавшись возможностью, которую, вопреки всем угрозам Запада, им предоставила их страна — Россия. За кого и как они голосовали — это их свободный выбор. Но то, что они отвергли призывы маргиналов, очевидно всем", — подчеркнула Захарова.
Ранее блогер из Германии Свен Марко Марио рассказал, что не увидел никаких протестующих на участках в 12:00, что говорит о провале акции "Полдень". А журналист Владимир Соловьёв и вовсе над ними посмеялся. Так как никакой толпы оппозиционеров не обнаружилось, он опубликовал в своём Telegram-канале пародию на растерянного Винсента Вега.
Telegram / Мария Захарова