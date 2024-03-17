Соловьёв описал попытку иноагентов собрать акцию "Полдень" мемом с растерянным Траволтой

Журналист Владимир Соловьёв мемом с актёром Джоном Траволтой из фильма "Криминальное чтиво" описал сегодняшние попытки иноагентов сорвать президентские выборы.

Он опубликовал в своём телеграм-канале пародию на Винсента Веги из знаменитой картины Тарантино, который растерянно озирается и чего-то ждёт. Таким образом журналист прокомментировал провальную акцию "Полдень", на которую никто не пришёл.

Мем от Соловьёва. Видео © Telegram / СОЛОВЬËВ

"Закрыть обсуждение очередного оппозиционно-иноагентского провала логично было бы вот этим видео с Джоном Траволтой на избирательном участке", — написал Соловьёв в своём телеграм-канале.