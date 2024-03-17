Соловьёв описал попытку иноагентов собрать акцию "Полдень" мемом с растерянным Траволтой
Соловьёв подшутил над иноагентами, которые не смогли организовать акцию "Полдень"
Кадр из фильма, который стал настоящим мемом. Фото © "Криминальное чтиво" реж. Квентин Тарантино, сценаристы Квентин Тарантино, Роджер Эвери / Kinopoisk
Журналист Владимир Соловьёв мемом с актёром Джоном Траволтой из фильма "Криминальное чтиво" описал сегодняшние попытки иноагентов сорвать президентские выборы.
Он опубликовал в своём телеграм-канале пародию на Винсента Веги из знаменитой картины Тарантино, который растерянно озирается и чего-то ждёт. Таким образом журналист прокомментировал провальную акцию "Полдень", на которую никто не пришёл.
Мем от Соловьёва. Видео © Telegram / СОЛОВЬËВ
"Закрыть обсуждение очередного оппозиционно-иноагентского провала логично было бы вот этим видео с Джоном Траволтой на избирательном участке", — написал Соловьёв в своём телеграм-канале.
Ранее немецкий блогер Свен Марко Марио разоблачил фейк о сборищах иноагентов на избирательных участках ради акции "Полдень", которая была нацелена на срыв выборов. Немец пришёл ровно в 12:00 на участок 2855 в Москве, но протестовавших там не заметил. Причём аналогичная ситуация наблюдалась и в других пунктах.