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17 марта, 14:49

Соловьёв описал попытку иноагентов собрать акцию "Полдень" мемом с растерянным Траволтой

Соловьёв подшутил над иноагентами, которые не смогли организовать акцию "Полдень"

Кадр из фильма, который стал настоящим мемом. Фото © "Криминальное чтиво" реж. Квентин Тарантино, сценаристы Квентин Тарантино, Роджер Эвери / Kinopoisk

Кадр из фильма, который стал настоящим мемом. Фото © "Криминальное чтиво" реж. Квентин Тарантино, сценаристы Квентин Тарантино, Роджер Эвери / Kinopoisk

Журналист Владимир Соловьёв мемом с актёром Джоном Траволтой из фильма "Криминальное чтиво" описал сегодняшние попытки иноагентов сорвать президентские выборы.

Он опубликовал в своём телеграм-канале пародию на Винсента Веги из знаменитой картины Тарантино, который растерянно озирается и чего-то ждёт. Таким образом журналист прокомментировал провальную акцию "Полдень", на которую никто не пришёл.

Мем от Соловьёва. Видео © Telegram / СОЛОВЬËВ

"Закрыть обсуждение очередного оппозиционно-иноагентского провала логично было бы вот этим видео с Джоном Траволтой на избирательном участке", — написал Соловьёв в своём телеграм-канале.

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Ранее немецкий блогер Свен Марко Марио разоблачил фейк о сборищах иноагентов на избирательных участках ради акции "Полдень", которая была нацелена на срыв выборов. Немец пришёл ровно в 12:00 на участок 2855 в Москве, но протестовавших там не заметил. Причём аналогичная ситуация наблюдалась и в других пунктах.

Александра Мышляева
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