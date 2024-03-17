Акция "Полдень" по срыву выборов президента России с треском провалилась
Немецкий блогер Свен Марко Марио заявил о провале акции иноагентов "Полдень"
Акция "Полдень", которую хотели организовать иноагенты, чтобы сорвать выборы президента России, с треском провалилась. Блогер Свен Марко Марио из Германии посетил участок 2855 в Москве ровно в 12:00, однако протестовавших там не заметил. Причём аналогичная ситуация и на других участках.
Блогер Свен Марко Марио из Германии рассказал о ситуации на избирательных участках в Москве. Видео © Telegram / СОЛОВЬËВ
"Всем привет. Пока всё тихо. Очередей не заметил, и других акций тоже не заметил", — сказал Свен Марко в видеообращении, которое опубликовал журналист Владимир Соловьёв.
В Сибири ситуация похожая. Голосование проходит тихо, без происшествий. На опубликованных кадрах можно заметить, что ни иноагентов, ни их последователей там нет. На избирательные участки приходят только граждане, готовые отдать голос за кандидатов.
Ситуация на избирательных участках в Сибири. Видео © Telegram / Опер пишет...
Сегодня в России — третий день президентских выборов. На должность главы государства претендуют Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди"). Минцифры сообщило, что более 90% избирателей, зарегистрированных на платформе дистанционного электронного голосования, уже отдали свой голос. А общая очная явка по стране достигла 60,04%. Голосование завершится сегодня в 20:00. А в самых восточных регионах страны оно уже закончилось.
ТАСС / Романенко Эрик