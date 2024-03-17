Акция "Полдень" по срыву выборов президента России с треском провалилась

Акция "Полдень", которую хотели организовать иноагенты, чтобы сорвать выборы президента России, с треском провалилась. Блогер Свен Марко Марио из Германии посетил участок 2855 в Москве ровно в 12:00, однако протестовавших там не заметил. Причём аналогичная ситуация и на других участках.

Блогер Свен Марко Марио из Германии рассказал о ситуации на избирательных участках в Москве. Видео © Telegram / СОЛОВЬËВ

"Всем привет. Пока всё тихо. Очередей не заметил, и других акций тоже не заметил", — сказал Свен Марко в видеообращении, которое опубликовал журналист Владимир Соловьёв.

В Сибири ситуация похожая. Голосование проходит тихо, без происшествий. На опубликованных кадрах можно заметить, что ни иноагентов, ни их последователей там нет. На избирательные участки приходят только граждане, готовые отдать голос за кандидатов.