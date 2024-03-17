"Огнеметатель" поджёг здание Посольства РФ в Кишинёве, но никак не повлиял на голосование

Мужчина поджёг Посольство РФ в Кишинёве с помощью двух коктейлей Молотова. Представители дипмиссии сообщили, что инцидент не повлиял на работу расположенного в здании избирательного участка, а также потребовали сурового наказания для правонарушителя.

"Решительно осуждаем попытку поджога консульского отдела Посольства России в Кишинёве. Ожидаем справедливого и сурового наказания "огнеметателя". Несмотря ни на какие провокации, голосование на участке продолжается в штатном режиме. Отмечаем высокую активность и большое число желающих принять участие", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале пресс-службы диппредставительства.

По информации полиции, мужчину, который бросил две бутылки с зажигательной смесью в здание Посольства РФ в Кишинёве, уже допросили. Правонарушителем оказался 54-летний гражданин Молдавии. По словам пресс-секретаря посольства Анатолия Лошакова, никто из сотрудников ведомства и людей, пришедших проголосовать, не пострадал.