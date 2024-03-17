МИД РФ: За рубежом на выборах президента проголосовало почти 250 тысяч россиян
Очередь в Посольство РФ в Лондоне. Фото © Telegram / Посольство РФ в Лондоне
Уже 249 806 граждан России отдали свой голос за одного из кандидатов на выборах президента РФ с учётом досрочного и трёхдневного голосования. Об этом рассказал во время брифинга в ЦИК России председатель комиссии МИД по выборам, статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов.
"По состоянию на 18:00 с учётом досрочного и трёхдневного голосования — это Кипр, Таиланд, Южная Осетия — общее количество проголосовавших уже составило 249 806 человек", — заявил Иванов.
Ранее Мария Захарова заявила, что в выборах президента РФ за рубежом приняли участие 125 тысяч человек в 111 странах мира. Голосование проводилось на 230 участках, однако из-за разницы во времени некоторые участки только ещё предстоит открыть для избирателей.