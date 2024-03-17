"Никак не повлияли": Политолог не увидел весомой угрозы от попыток сорвать выборы Эксперт Васильев назвал бессмысленными провокации на выборах президента России 17 марта, 18:28 В России проходят президентские выборы. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Недоброжелатели России, пытавшиеся провокациями сорвать избирательный процесс на выборах президента, оказались ни с чем, тем более что все инциденты были единичными и бессмысленными. Об этом Life.ru рассказал политолог, член Экспертного клуба "Дигория" Леонид Васильев.

Не обошлось без попыток провокаций. Но подобные случаи были единичными и предупреждались охраной и членами избирательных комиссий. Даже нашумевшая "полуденная" акция никак не повлияла на работу участков и волеизъявление граждан Леонид Васильев политолог

Эксперт подчеркнул, что выборы проходили в штатном режиме, без особых проблем. Он отметил, что явка даже превзошла показатели президентской кампании 2018 года: 70, 81% на 15:45 (по Москве). Васильев напомнил, что выборы лидера страны всегда вызывали больший интерес у избирателей, что связано с особой ролью президента в нашей политической системе, его обширными полномочиями во внутренней и внешней политике.

"Однако не стоит принижать контекст в виде СВО и давления со стороны западных стран. В этих условиях общество консолидируется и наиболее активно выражает своё мнение на выборах, голосуя не просто за кандидата, а за будущий вектор развития страны", — добавил политолог.

Васильев обратил внимание и на большие очереди на зарубежных избирательных участках, причиной которых стало давление, оказанное западными странами. Так, было введено ограничение на количество участков, а также на продолжительность и дни голосования. На многих пунктах вместо трёх дней остался лишь один.

"Но даже в таких условиях наши граждане проявили свою патриотическую позицию и отдали свой голос", — заключил собеседник Life.ru.

Ранее немецкий блогер Свен Марко Марио разоблачил фейк о сборищах иноагентов на избирательных участках ради акции "Полдень", которая была нацелена на срыв выборов. Немец пришёл ровно в 12:00 на участок 2855 в Москве, но протестующих там не оказалось. Аналогичная ситуация наблюдалась и в других пунктах.