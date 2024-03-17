В Госдуме назвали две причины провала провокаций на выборах президента РФ

Выборы в России прошли относительно гладко, потому что многие люди, которые были готовы пойти на провокации, уехали из страны, заявил депутат Госдумы Олег Матвейчев. Он также добавил, что общественное осуждение тоже сыграло большую роль.

"Во-первых, нужно сказать, что так называемой оппозиции осталось очень мало. Вся так называемая оппозиция у нас превратилась в релокантов, очень большое количество таких людей откровенно готовых там пойти на провокации, и так далее — они выехали из нашей страны", — сказал Матвейчев.

Те, кто остались, это люди уже более осторожные. Может быть они внутренне какие-то оппозиционеры, но они не готовы на акции какие-то серьёзные Олег Матвейчев депутат Госдумы

Он отметил 15-16 числа некоторые оппозиционеры выступали с призывами и совершали провокации на избирательных участках, добавив, что негативная реакция на это шла не столько от правоохранительных органов, а сколько со стороны общества.

"Социальные сети буквально прокомментировали крайне негативно все эти зелёнки, все эти попытки хулиганить на участках, призывы в этих же сетях не идти на выборы или устраивать флешмобы какие-то", — добавил депутат.

Именно отношение россиян к подобным действиям способствовало тому, что в последний день голосования они решили "остаться дома". Что ещё раз говорит о том, как слабы силы этой оппозиции, заключил наш собеседник.