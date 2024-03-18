"Мы все одна команда": Путин поблагодарил россиян за участие в выборах
Путин поблагодарил граждан, проголосовавших на выборах президента России
Владимир Путин поблагодарил всех граждан России, которые приняли участие в президентских выборах. Об этом он заявил, выступая в своём предвыборном штабе.
Путин поблагодарил граждан, проголосовавших на выборах президента России. Видео © Life.ru
"Мне очень приятно в этот вечер быть вместе с членами моей команды, со своими соратниками. Когда мы употребляем это слово, мы, как правило, подразумеваем как раз людей, которые близко мыслят, сопереживают, имеют общие цели — единомышленников. Но давайте вдумаемся в слово "соратник", — начал он.
Путин напомнил, что в Древней Руси ратником называли воина из числа простых горожан и жителей села. Причём это были не просто воины, а ополченцы, люди, которые вставали на защиту Отечества и думали о Родине сегодня и о будущих поколениях.
"И сейчас история повторяется. И мы все соратники. В этой связи я хочу поблагодарить граждан России — мы все одна команда — всех граждан Российской Федерации, которые пришли на участки и проголосовали", — добавил действующий глава государства.
Сегодня в России завершились выборы президента, которые проходили с 15 по 17 марта. После обработки 60,01% бюллетеней с результатом 87,26% в лидеры вышел Владимир Путин, который баллотировался как самовыдвиженец. Ему доложили о первых итогах голосования. А зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев даже поздравил с блестящей победой.
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