"Мы все одна команда": Путин поблагодарил россиян за участие в выборах

Владимир Путин поблагодарил всех граждан России, которые приняли участие в президентских выборах. Об этом он заявил, выступая в своём предвыборном штабе.

Путин поблагодарил граждан, проголосовавших на выборах президента России. Видео © Life.ru

"Мне очень приятно в этот вечер быть вместе с членами моей команды, со своими соратниками. Когда мы употребляем это слово, мы, как правило, подразумеваем как раз людей, которые близко мыслят, сопереживают, имеют общие цели — единомышленников. Но давайте вдумаемся в слово "соратник", — начал он.

Путин напомнил, что в Древней Руси ратником называли воина из числа простых горожан и жителей села. Причём это были не просто воины, а ополченцы, люди, которые вставали на защиту Отечества и думали о Родине сегодня и о будущих поколениях.