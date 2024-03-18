Путин: Впереди много задач и грандиозных планов

Действующий российский лидер Владимир Путин на встрече с активом своего избирательного штаба в Гостином Дворе рассказал, что впереди у его команды много задач, грандиозных планов и стратегических целей, которые непременно нужно воплотить в жизнь.

"У нас впереди очень много конкретных важных задач, результат выборов — это доверие со стороны граждан страны и их надежда на то, что мы сделаем так, как запланировано. Хочу поблагодарить за поддержку и доверие", — заявил он.