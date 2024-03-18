Путин: Впереди много задач и грандиозных планов
Действующий российский лидер Владимир Путин на встрече с активом своего избирательного штаба в Гостином Дворе рассказал, что впереди у его команды много задач, грандиозных планов и стратегических целей, которые непременно нужно воплотить в жизнь.
"У нас впереди очень много конкретных важных задач, результат выборов — это доверие со стороны граждан страны и их надежда на то, что мы сделаем так, как запланировано. Хочу поблагодарить за поддержку и доверие", — заявил он.
Ранее Life.ru писал, что Владимир Путин набирает 87,26% по итогам обработки 60,01% протоколов на выборах президента России. Вторым идёт кандидат от КПРФ Николай Харитонов с 4,18% голосов, третьим — кандидат от партии "Новые люди" Владислав Даванков, который набирает 3,99%. На четвёртом месте — кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий с 3,12%.
Сергей Бобылев / POOL / ТАСС