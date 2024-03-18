Регион

Уведомления отключены

17 марта, 21:04

Путин: Впереди много задач и грандиозных планов

Действующий российский лидер Владимир Путин на встрече с активом своего избирательного штаба в Гостином Дворе рассказал, что впереди у его команды много задач, грандиозных планов и стратегических целей, которые непременно нужно воплотить в жизнь.

"У нас впереди очень много конкретных важных задач, результат выборов — это доверие со стороны граждан страны и их надежда на то, что мы сделаем так, как запланировано. Хочу поблагодарить за поддержку и доверие", — заявил он.

Иностранные эксперты обсудили образ России за рубежом на марафоне "Ночь выборов"
Иностранные эксперты обсудили образ России за рубежом на марафоне "Ночь выборов"

Ранее Life.ru писал, что Владимир Путин набирает 87,26% по итогам обработки 60,01% протоколов на выборах президента России. Вторым идёт кандидат от КПРФ Николай Харитонов с 4,18% голосов, третьим — кандидат от партии "Новые люди" Владислав Даванков, который набирает 3,99%. На четвёртом месте — кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий с 3,12%.

Обложка ©

Сергей Бобылев / POOL / ТАСС

Марина Калегина
  • Новости
  • Путин
  • Выборы — 2024
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров