На площадке онлайн-марафона "Ночь выборов" прошёл круглый стол, где международные эксперты обсудили трансформацию образа России за рубежом. Спикеры поделились своими впечатлениями от российской культуры, а также развенчали основные стереотипы, связанные со страной.

Модератор круглого стола депутат Государственной думы РФ, член Комитета Государственной думы по международным делам Мария Бутина задала старт дискуссии, представив изображения, отражающие представления зарубежных стран о России, созданные при помощи нейросетей.

Научный сотрудник Института европейских исследований в Белграде Стеван Гайич (Сербия) отметил, что выборы в России являются одной из самых важных мировых новостей. Кроме того, эксперт заявил: "Мы ожидаем освобождения мира и конца того миропорядка, который сложился сейчас".

"Россия круто выглядит, прекрасные виды и люди!" — таким мнением о Российской Федерации поделился Мирон Платте (США), релокант, консультант по пермакультурному проектированию. Эксперт рассказал о своём опыте переезда в Россию, отметив, что его друзья сразу поддержали это решение. Сегодня на РФ смотрят не только как на лидера построения нового многополярного мира, но и как на хранительницу традиционных ценностей, всего лучшего, что было накоплено столетиями и тысячелетиями в западной цивилизации.

Лоран Брайар (Франция), журналист и военный историк, редактор французского информационного агентства Novorossia Today, считает, что граждане Франции помнят о союзе с Россией и спасении во время войн, несмотря на западную пропаганду. Он подчеркнул, что у России есть суверенитет и душа, чего ему не хватает во Франции. Особое внимание спикер уделил важности сохранения традиционных ценностей и человечности: "В России чувствуется человеческая душа: во Франции я родитель номер один, а в России — я отец".

По мнению Фиореллы Изабель (США), журналиста и политического аналитика, российские выборы более прозрачные и честные, чем в США. Эксперт обозначила степень разочарования американских граждан в политической системе: "Американцы уже не верят в выборы, потому что видели огромное количество подтасовок. Сейчас нет демократии". Она также отметила, что была приятно удивлена тем, что российские семьи проводят время вместе и участвуют в зимних активностях.

Франко Франкини (Италия), режиссёр, сценарист, продюсер, заявил: "Я вижу Россию на текущем моменте как спасителя мира". Россия в глазах итальянцев всегда была надёжной страной, которая и сегодня даёт пространство для мысли. Для существующих на Западе общественных слоёв и элит, ценящих истинные традиционные ценности, Россия становится спасительным ковчегом нормальности. Так, согласно данным социологов, для россиян семья — есть главная и важнейшая ценность.

Весь мир с огромным вниманием следит за ходом избирательного процесса в России. В дни голосования на выборах президента РФ за рубежом работали 295 избирательных участков в 144 странах и на территории Байконура. Лично свыше 700 международных экспертов более чем из ста стран мира наблюдали за российскими выборами, посетив более 50 регионов нашей страны.