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17 марта, 19:44

Путин набирает 87,34% после обработки половины протоколов

Владимир Путин. Обложка © Life.ru/Павел Баранов

Владимир Путин. Обложка © Life.ru/Павел Баранов

После обработки 50,02% протоколов действующий глава государства Владимир Путин лидирует на выборах президента России с 87,34%. Соответствующие данные опубликованы на информационном табло в ЦИК РФ.

На втором месте — кандидат от КПРФ Николай Харитонов с 4,11% голосов, третья строчка — у кандидата от партии "Новые люди" Владислава Даванкова (он набирает 4,01%), а на четвёртом месте — кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий с 3,11%.

Путин лидирует на выборах президента в новых регионах
Путин лидирует на выборах президента в новых регионах

Напомним, с 15 по 17 марта в России проходило трёхдневное голосование на выборах президента страны. За пост лидера борются четыре политика: действующий глава государства (самовыдвиженец) Владимир Путин, Леонид Слуцкий от ЛДПР, Николай Харитонов от КПРФ и Владислав Даванков от партии "Новые люди". По состоянию на 21:00 мск все избирательные участки на территории страны закрыты, начался подсчёт голосов. Как сообщили в Кремле, Владимиру Путину уже доложено о первых результатах.

Александра Вишнякова
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