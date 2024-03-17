Путин набирает 87,34% после обработки половины протоколов

После обработки 50,02% протоколов действующий глава государства Владимир Путин лидирует на выборах президента России с 87,34%. Соответствующие данные опубликованы на информационном табло в ЦИК РФ.

На втором месте — кандидат от КПРФ Николай Харитонов с 4,11% голосов, третья строчка — у кандидата от партии "Новые люди" Владислава Даванкова (он набирает 4,01%), а на четвёртом месте — кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий с 3,11%.