Путин лидирует на выборах президента в новых регионах

Владимир Путин набрал 95,23% голосов на выборах президента России в Донецкой Народной Республике по итогам обработки 100% протоколов. Об этом во время брифинга сообщил председатель избиркома региона Владимир Высоцкий.

"За Владимира Владимировича Путина отдано 1 705 786 голосов, что составляет 95,23%", — отметил Высоцкий.

Он добавил, что вторую строчку в регионе занял Николай Харитонов (КПРФ), за которого проголосовало 29 003 избирателей (1,62%), третье место у Леонида Слуцкого (ЛДПР) — 27 360 (1,53%), а за Владислава Даванкова от "Новых людей" отдали голоса 23 788 избирателей (1,35%).

По итогам голосования в ЛНР Владимир Путин набрал 94,12% на выборах президента РФ после обработки 100% протоколов. Об этом свидетельствуют данные Центризбиркома. Кандидат от партии "Новые люди" набрал 1,39% голосов, Леонид Слуцкий получил 2,13%, а Харитонов от КПРФ — 1,91%.

В Херсонской области Путин набирает 88,12% голосов после обработки 100% протоколов. В то же время за Даванкова проголосовали 2,03%, за кандидата от ЛДПР — 4,6%, а за представителя КПРФ — 4,88%, следует из данных табло в ЦИК РФ.

В Запорожской области после обработки 90,29% протоколов Путин набирает 92,95% голосов. Следом идёт Леонид Слуцкий, которого поддержали 2,47 процента избирателей. Харитонов набрал 2,17% голосов, а Даванков — 1,83%.