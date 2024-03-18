Путин набирает 87,32% после обработки 95% бюллетеней
Владимир Путин. Обложка © kremlin.ru
Действующий глава государства Владимир Путин набирает 87,32% по итогам обработки 95% протоколов на выборах президента России. Соответствующие данные опубликованы на информационном табло в ЦИК РФ.
Вторым идёт кандидат от КПРФ Николай Харитонов с 4,28% голосов, третьим — кандидат от партии "Новые люди" Владислав Даванков, который набирает 3,85%. На четвёртом месте — кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий с 3,16%.
Напомним, президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. Действующего главу государства Владимира Путина уже осведомили о предварительных итогах голосования, а заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал победу Путина блестящей. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил Путина с переизбранием, заявив, что его победа — это победа всех граждан нашей страны.