Life.ru спросил у Владимира Путина, как он будет отмечать победу на выборах президента России. Глава государства подчеркнул, что сегодня у него ещё много дел.

"Сейчас побеседую с Генеральным штабом и с министром обороны. До свидания!" — сказал Путин.

Путин рассказал Life.ru, как будет отмечать победу на выборах. Видео © Life.ru