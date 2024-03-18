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17 марта, 21:51

Путин рассказал Life.ru, как будет отмечать победу на выборах

Путин анонсировал встречу с Шойгу

Life.ru спросил у Владимира Путина, как он будет отмечать победу на выборах президента России. Глава государства подчеркнул, что сегодня у него ещё много дел.

"Сейчас побеседую с Генеральным штабом и с министром обороны. До свидания!" — сказал Путин.

Путин рассказал Life.ru, как будет отмечать победу на выборах. Видео © Life.ru

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Напомним, с 15 по 17 марта в России проходило трёхдневное голосование на выборах президента страны. За пост лидера боролись четыре политика: действующий глава государства (самовыдвиженец) Владимир Путин, Леонид Слуцкий от ЛДПР, Николай Харитонов от КПРФ и Владислав Даванков от партии "Новые люди". По состоянию на 21:00 мск все избирательные участки на территории страны закрыты, начался подсчёт голосов. После подсчёта 79% протоколов Путин набирает 87,15% голосов.

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Life.ru / Павел Баранов

Александр Юнашев
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