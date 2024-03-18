Путин назвал всех россиян одной семьёй
Результаты прошедших президентских выборов говорят о том, что граждане РФ чувствуют себя одной большой семьёй. Соответствующее заявление в своём избирательном штабе сделал российский лидер Владимир Путин.
Глава Кремля подчеркнул, что пришёл к озвученному выводу после беседы с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. По словам предстоятеля РПЦ, в многонациональной стране такие итоги голосования оценивались бы как очень хорошие, но для многоконфессионального и многоэтнического государства они уникальны.
"Это значит, что все чувствуют себя как единая российская семья. Это чрезвычайно важно. Все большие, грандиозные планы, безусловно, будут решены, а цели достигнуты. Мы с вами сделаем всё для этого", — пообещал Путин.
Напомним, что ЦИК продолжает подсчёт голосов россиян по завершении президентских выборов, обработав свыше 75% бюллетеней. Лидерство удерживает Владимир Путин, которого поддержали более 52 миллионов россиян.