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17 марта, 21:34

Путин назвал всех россиян одной семьёй

Результаты прошедших президентских выборов говорят о том, что граждане РФ чувствуют себя одной большой семьёй. Соответствующее заявление в своём избирательном штабе сделал российский лидер Владимир Путин.

Глава Кремля подчеркнул, что пришёл к озвученному выводу после беседы с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. По словам предстоятеля РПЦ, в многонациональной стране такие итоги голосования оценивались бы как очень хорошие, но для многоконфессионального и многоэтнического государства они уникальны.

"Это значит, что все чувствуют себя как единая российская семья. Это чрезвычайно важно. Все большие, грандиозные планы, безусловно, будут решены, а цели достигнуты. Мы с вами сделаем всё для этого", — пообещал Путин.

"Мы все одна команда": Путин поблагодарил россиян за участие в выборах
"Мы все одна команда": Путин поблагодарил россиян за участие в выборах

Напомним, что ЦИК продолжает подсчёт голосов россиян по завершении президентских выборов, обработав свыше 75% бюллетеней. Лидерство удерживает Владимир Путин, которого поддержали более 52 миллионов россиян.

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kremlin.ru

Илья Пушкарев
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