Милорад Додик поздравил Владимира Путина и отметил, что его победа радует сербов
Президенты Республики Сербской и России Милорад Додик и Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылёв
Переизбрание Владимира Путина на должность президента обрадовало и сербский народ, который видит в российском лидере великого государственного деятеля и друга. Об этом заявил президент Республики Сербской Милорад Додик.
"Также нас радует, что русский народ выбрал своим лидером серьёзного, ответственного и мудрого государственного деятеля, потому что это гарантия того, что традиционные ценности сохранятся в современном мире и он не станет местом, где только избранные могут решать всё", — написал политик в соцсети X (экс-Twitter).
По его словам, пятый мандат во главе РФ — подтверждение, что Владимир Путин ведёт страну нужным курсом и пользуется огромным доверием народа. Додик поздравил коллегу и пожелал ему "крепкого здоровья, сил и стойкости на пути спасения России и обеспечения мира и лучшего будущего всей Земле".
Напомним, выборы президента РФ проходили с 15 по 17 марта. После обработки 90% бюллетеней действующий глава государства Владимир Путин набрал 87,21% голосов избирателей. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, поздравляя президента, назвал его победу блестящей.