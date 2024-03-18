Милорад Додик поздравил Владимира Путина и отметил, что его победа радует сербов

Переизбрание Владимира Путина на должность президента обрадовало и сербский народ, который видит в российском лидере великого государственного деятеля и друга. Об этом заявил президент Республики Сербской Милорад Додик.

"Также нас радует, что русский народ выбрал своим лидером серьёзного, ответственного и мудрого государственного деятеля, потому что это гарантия того, что традиционные ценности сохранятся в современном мире и он не станет местом, где только избранные могут решать всё", — написал политик в соцсети X (экс-Twitter).