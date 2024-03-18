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18 марта, 00:54

Милорад Додик поздравил Владимира Путина и отметил, что его победа радует сербов

Президенты Республики Сербской и России Милорад Додик и Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылёв

Президенты Республики Сербской и России Милорад Додик и Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылёв

Переизбрание Владимира Путина на должность президента обрадовало и сербский народ, который видит в российском лидере великого государственного деятеля и друга. Об этом заявил президент Республики Сербской Милорад Додик.

"Также нас радует, что русский народ выбрал своим лидером серьёзного, ответственного и мудрого государственного деятеля, потому что это гарантия того, что традиционные ценности сохранятся в современном мире и он не станет местом, где только избранные могут решать всё", — написал политик в соцсети X (экс-Twitter).

По его словам, пятый мандат во главе РФ — подтверждение, что Владимир Путин ведёт страну нужным курсом и пользуется огромным доверием народа. Додик поздравил коллегу и пожелал ему "крепкого здоровья, сил и стойкости на пути спасения России и обеспечения мира и лучшего будущего всей Земле".

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Напомним, выборы президента РФ проходили с 15 по 17 марта. После обработки 90% бюллетеней действующий глава государства Владимир Путин набрал 87,21% голосов избирателей. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, поздравляя президента, назвал его победу блестящей.

Лариса Сафронова
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