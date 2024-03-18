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17 марта, 22:58

МВД РФ: В ходе президентских выборов возбуждено 61 уголовное дело

За три дня президентских выборов в России было составлено 155 административных протоколов и возбуждено 61 уголовное дело. Половина из них — за попытки избирателей испортить бюллетени и сорвать голосование, заявил в Центризбиркоме замглавы МВД Александр Горовой.

"Большой объём работы проведён как с точки зрения недопущения, так и с точки зрения документирования проноса красящих веществ и легковоспламеняющихся жидкостей. Зафиксировано таких 52 факта, по ним возбуждено 33 уголовных дела", — подчеркнул генерал-полковник полиции.

По словам Горового, таких случаев могло быть больше, если бы правоохранители не усилили меры досмотра и контроля граждан на избирательных участках. 16 и 17 марта служители закона изъяли у злоумышленников ещё 31 запрещённое вещество, заявил он.

Путин лидирует с 87,15% на выборах после обработки 80% протоколов
Путин лидирует с 87,15% на выборах после обработки 80% протоколов

О попытках некоторых россиян испортить протоколы высказался и президент РФ Владимир Путин. Политик пристыдил их за недемократичность и напомнил об уголовных последствиях подобных выходок.

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Shutterstock / FOTODOM

Илья Пушкарев
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