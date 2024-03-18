МВД РФ: В ходе президентских выборов возбуждено 61 уголовное дело

За три дня президентских выборов в России было составлено 155 административных протоколов и возбуждено 61 уголовное дело. Половина из них — за попытки избирателей испортить бюллетени и сорвать голосование, заявил в Центризбиркоме замглавы МВД Александр Горовой.

"Большой объём работы проведён как с точки зрения недопущения, так и с точки зрения документирования проноса красящих веществ и легковоспламеняющихся жидкостей. Зафиксировано таких 52 факта, по ним возбуждено 33 уголовных дела", — подчеркнул генерал-полковник полиции.