Путин напомнил, что порча бюллетеней — это недемократично и уголовно наказуемо

Действующий российский лидер Владимир Путин раскритиковал инциденты с попыткой испортить бюллетени на выборах президента России зелёнкой или другой красящей жидкостью. Он напомнил, что это уголовно наказуемое деяние и предупредил, что правоохранительные органы будут действовать в соответствии с законом. Кроме того, по мнению Путина, это к тому же крайне не демократично.

Девушка выливает зелёнку в избирательную урну на участке в Москве. Видео © Telegram / ЧП Москва

"Если портили бюллетени - это плохо. Если вы решили нагадить людям, которые выполнили свой гражданский долг, а вы наплевательски относитесь к их позиции, это как минимум недемократично. Разве это проявление демократии? Вот с такими людьми нам и приходится иметь дело", — заключил кандидат в президенты России, который, по предварительным подсчетам, набирает абсолютное большинство голосов.