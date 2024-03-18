Путин считает, что оппозицию можно "только похвалить" за акцию с голосованием в полдень

Оппозицию можно только похвалить за призывы явится на избирательные участки в полдень и принять участие в голосовании. Так считает действующий российский лидер, один из кандидатов на пост президенты страны Владимир Путин.

"Если шли призывы идти голосовать — за это похвалю. Потому что я когда выступал и призывал прийти, я агитировал не за себя, но это моя обязанность как главы государства: попросить прийти людей на участки и проголосовать. Если оппозиция призывала прийти проголосовать - молодцы, но насколько я понимаю, никакого эффекта не было", — отметил Путин, отвечая на вопросы журналистов в своем штабе в Гостином дворе.