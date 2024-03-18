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17 марта, 21:25

Путин считает, что оппозицию можно "только похвалить" за акцию с голосованием в полдень

Оппозицию можно только похвалить за призывы явится на избирательные участки в полдень и принять участие в голосовании. Так считает действующий российский лидер, один из кандидатов на пост президенты страны Владимир Путин.

"Если шли призывы идти голосовать — за это похвалю. Потому что я когда выступал и призывал прийти, я агитировал не за себя, но это моя обязанность как главы государства: попросить прийти людей на участки и проголосовать. Если оппозиция призывала прийти проголосовать - молодцы, но насколько я понимаю, никакого эффекта не было", — отметил Путин, отвечая на вопросы журналистов в своем штабе в Гостином дворе.

Акция "Полдень" по срыву выборов президента России с треском провалилась
Акция "Полдень" по срыву выборов президента России с треском провалилась

Ранее Life.ru писал, что Владимир Путин набирает 87,26% по итогам обработки 60,01% протоколов на выборах президента России. Вторым идёт кандидат от КПРФ Николай Харитонов с 4,18% голосов, третьим — кандидат от партии "Новые люди" Владислав Даванков, который набирает 3,99%. На четвёртом месте — кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий с 3,12%.

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Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Марина Калегина
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