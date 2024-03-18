Путин лидирует с 87,15% на выборах после обработки 80% протоколов
Владимир Путин лидирует на выборах президента России по итогам обработки 80% протоколов, он набирает 87,15% голосов. Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте ЦИК РФ.
На втором месте — кандидат от КПРФ Николай Харитонов с 4,22% голосов, на третьем — кандидат от партии "Новые люди" Владислав Даванков с 4,04%, на четвёртом месте — кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий с 3,16% голосов.
Напомним, с 15 по 17 марта в России проходило трёхдневное голосование на выборах президента страны. За пост лидера боролись четыре политика: действующий глава государства (самовыдвиженец) Владимир Путин, Леонид Слуцкий от ЛДПР, Николай Харитонов от КПРФ и Владислав Даванков от партии "Новые люди". Владимир Путин поблагодарил всех граждан России, которые приняли участие в президентских выборах, и объяснил, с чем связана рекордная явка.
Life.ru / Павел Баранов