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17 марта, 22:01

Путин лидирует с 87,15% на выборах после обработки 80% протоколов

Владимир Путин лидирует на выборах президента России по итогам обработки 80% протоколов, он набирает 87,15% голосов. Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте ЦИК РФ.

На втором месте — кандидат от КПРФ Николай Харитонов с 4,22% голосов, на третьем — кандидат от партии "Новые люди" Владислав Даванков с 4,04%, на четвёртом месте — кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий с 3,16% голосов.

Путин рассказал Life.ru, как будет отмечать победу на выборах
Путин рассказал Life.ru, как будет отмечать победу на выборах

Напомним, с 15 по 17 марта в России проходило трёхдневное голосование на выборах президента страны. За пост лидера боролись четыре политика: действующий глава государства (самовыдвиженец) Владимир Путин, Леонид Слуцкий от ЛДПР, Николай Харитонов от КПРФ и Владислав Даванков от партии "Новые люди". Владимир Путин поблагодарил всех граждан России, которые приняли участие в президентских выборах, и объяснил, с чем связана рекордная явка.

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Life.ru / Павел Баранов

Александра Вишнякова
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