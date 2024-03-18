Путин объяснил, с чем связана рекордная явка россиян на выборах президента
Путин связал высокую явку избирателей на выборах с драматическими событиями
Высокая явка на выборах президента связана с драматизмом ситуации и событий, через которые на сегодняшний день проходит наша страна. Об этом заявил лидирующий кандидат Владимир Путин, отметив, что РФ защищает своё развитие с оружием в руках.
"[Явка] связана с сегодняшней ситуацией, связана с тем, что мы вынуждены в прямом смысле этого слова с оружием в руках защищать интересы наших граждан, наших людей и создавать будущее для полноценного, суверенного, безопасного развития Российской Федерации, нашей Родины", — заявил Путин во время общения с журналистами в своём избирательном штабе.
Сегодня в России завершились трёхдневные выборы президента России, которые показали рекордную и ошеломительную явку, на 21:00 мск она составила 74,22%. Этому не помешали даже обстрелы новых регионов, пограничных областей и провокации на избирательных участках. Как считают эксперты, действия недоброжелателей, наоборот, ещё больше всколыхнули гражданские патриотические чувства, что в итоге повлияло на результат.
Life.ru / Андрей Тишин