Путин объяснил, с чем связана рекордная явка россиян на выборах президента

Высокая явка на выборах президента связана с драматизмом ситуации и событий, через которые на сегодняшний день проходит наша страна. Об этом заявил лидирующий кандидат Владимир Путин, отметив, что РФ защищает своё развитие с оружием в руках.

"[Явка] связана с сегодняшней ситуацией, связана с тем, что мы вынуждены в прямом смысле этого слова с оружием в руках защищать интересы наших граждан, наших людей и создавать будущее для полноценного, суверенного, безопасного развития Российской Федерации, нашей Родины", — заявил Путин во время общения с журналистами в своём избирательном штабе.