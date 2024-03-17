Политолог назвал три причины высокой явки избирателей в Сибири

На высокую явку избирателей в Сибирском федеральном округе повлияли сразу несколько факторов. О них в беседе с Life.ru рассказал политический консультант и медиаменеджер, представитель РАПК в СФО Игорь Кузнецов.

"Во-первых, момент исторический, общество максимально консолидировано вокруг главы государства, люди осознанно выбирают будущее. Во-вторых, избирателям предложены широкие возможности: формат трехдневного голосования и ДЭГ. Избирательная система не стоит на месте, а эволюционирует, отвечая и на запросы людей, и на вызовы времени, в том числе технологические", — рассуждает эксперт.

Прошедшая кампания президенты, отметил Кузнецов, оказалась очень мощной и по смысловому содержанию, и по масштабу мероприятий, и по эмоциональному воздействию. Одной из центральных тем повестки стала поддержка семьи и традиционных ценностей – она же и стала органичным мобилизующим фактором для людей. Выборы стали народной, семейной традицией, что подтверждает праздничная атмосфера на участках.