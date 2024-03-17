Политолог назвал три причины высокой явки избирателей в Сибири
На высокую явку избирателей в Сибирском федеральном округе повлияли сразу несколько факторов. О них в беседе с Life.ru рассказал политический консультант и медиаменеджер, представитель РАПК в СФО Игорь Кузнецов.
"Во-первых, момент исторический, общество максимально консолидировано вокруг главы государства, люди осознанно выбирают будущее. Во-вторых, избирателям предложены широкие возможности: формат трехдневного голосования и ДЭГ. Избирательная система не стоит на месте, а эволюционирует, отвечая и на запросы людей, и на вызовы времени, в том числе технологические", — рассуждает эксперт.
Прошедшая кампания президенты, отметил Кузнецов, оказалась очень мощной и по смысловому содержанию, и по масштабу мероприятий, и по эмоциональному воздействию. Одной из центральных тем повестки стала поддержка семьи и традиционных ценностей – она же и стала органичным мобилизующим фактором для людей. Выборы стали народной, семейной традицией, что подтверждает праздничная атмосфера на участках.
"Отдельно я бы хотел отметить присутствие во многих регионах международных наблюдателей и их высокие оценки организации выборного процесса. Такое широкое представительство зарубежных экспертов в первую очередь говорит об открытости российской избирательной системы, ее демократичности без двойных стандартов и готовности сотрудничать со странами, заинтересованными в профессиональном наблюдении", — добавил собеседник Life.ru.
Ранее Life.ru сообщал, что явка на эти выборы превысила показатели избирательного процесса 2018 года. За ходом кампании следят более тысячи наблюдателей из 129 стран. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова рассказала: агрессия Запада сплотила россиян, что обеспечило высокую явку на голосование.
Life.ru