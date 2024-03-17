Эксперты считают, что выборы-2024 запомнятся высокой явкой и чистотой кампании

Завершившиеся в России выборы президента РФ отличаются рекордной явкой, которая на 21:00 мск составила 74,22%. Как рассказал доцент кафедры политологии МПГУ Никита Тюков, это самая высокая явка за всю постсоветскую историю.

По словам члена СПЧ, председателя Независимого общественного мониторинга Александра Брода, граждане России показали высокую степень консолидации, несмотря на обстрелы новых регионов, пограничных областей, провокации на участках. Брод считает, что всё это ещё больше всколыхнуло гражданские патриотические чувства, что повлияло на высокую явку.

Второй момент, который выделили эксперты, — это чистота кампании. За три дня выборов на карту НОМ поступило более 170 тысяч сообщений. Основная масса носила информационный характер. 69 сигналов были квалифицированы как фейки. 57 конкретных ситуаций разрешились при участии наблюдателей. На особый контроль было взято 30 случаев провокаций, которые наблюдали на протяжении трёх дней. Нарушения составили от общего числа сообщений 0,1%.