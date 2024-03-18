Путин набирает 87,21% на выборах президента после обработки 90% протоколов

Действующий глава государства Владимир Путин набирает 87,21% по итогам обработки 90,01% протоколов на выборах президента России. Соответствующие данные опубликованы на информационном табло в ЦИК РФ.

Вторым идёт кандидат от КПРФ Николай Харитонов с 4,28% голосов, третьим — кандидат от партии "Новые люди" Владислав Даванков, который набирает 3,94%. На четвёртом месте — кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий с 3,16%.