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17 марта, 23:28

Путин набирает 87,21% на выборах президента после обработки 90% протоколов

Владимир Путин. Обложка © kremlin.ru

Владимир Путин. Обложка © kremlin.ru

Действующий глава государства Владимир Путин набирает 87,21% по итогам обработки 90,01% протоколов на выборах президента России. Соответствующие данные опубликованы на информационном табло в ЦИК РФ.

Вторым идёт кандидат от КПРФ Николай Харитонов с 4,28% голосов, третьим — кандидат от партии "Новые люди" Владислав Даванков, который набирает 3,94%. На четвёртом месте — кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий с 3,16%.

Путин раскрыл свою мечту после завершения выборов
Путин раскрыл свою мечту после завершения выборов

Напомним, президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. Действующего главу государства Владимира Путина уже осведомили о предварительных итогах голосования, а заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал победу Путина блестящей.

Артур Лапсаков
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