Путин раскрыл свою мечту после завершения выборов

Президент РФ Владимир Путин заявил, что мечтает о сильной и суверенной России, которую властям предстоит создать вместе с народом. Об этом глава государства заявил, выступая в избирательном штабе.

Так политик ответил на вопрос одного из журналистов. Корреспондент поинтересовался у российского лидера, являлись ли достигнутые в рамках выборов результаты его мечтой.