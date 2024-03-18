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17 марта, 21:55

Путин раскрыл свою мечту после завершения выборов

Путин назвал создание сильной и суверенной России своей мечтой

Президент РФ Владимир Путин заявил, что мечтает о сильной и суверенной России, которую властям предстоит создать вместе с народом. Об этом глава государства заявил, выступая в избирательном штабе.

Так политик ответил на вопрос одного из журналистов. Корреспондент поинтересовался у российского лидера, являлись ли достигнутые в рамках выборов результаты его мечтой.

"Я мечтал о сильной, суверенной России и надеюсь, что результаты голосования позволят нам вместе с российским народом добиваться этих целей", — подчеркнул Путин.

Путин ответил на вопрос Life.ru о возможных изменениях в составе правительства
Путин ответил на вопрос Life.ru о возможных изменениях в составе правительства

Также президент поблагодарил всех россиян за участие в выборах. Он назвал граждан РФ большой семьёй, с помощью которой страна достигнет всех грандиозных планов.

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Kremlin.ru

Илья Пушкарев
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