Действующий российский лидер Владимир Путин ответил на вопрос корреспондента Life.ru о возможных изменениях в составе правительства по результатам прошедших президентских выборов.

"Кабмин, Центробанк и Администрация Президента работают в целом эффективно", — отметил действующий глава государства.

Путин ответил на вопрос Life.ru о возможных изменениях в составе правительства. Видео © Life.ru

Путин добавил, что решение о возможных изменениях в составе кабмина в ближайшие два с половиной месяца будет приниматься "спокойно и без суеты".