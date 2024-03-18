Путин ответил на вопрос Life.ru о возможных изменениях в составе правительства
Путин: Кадровые вопросы в руководстве страны будут решаться без суеты
Действующий российский лидер Владимир Путин ответил на вопрос корреспондента Life.ru о возможных изменениях в составе правительства по результатам прошедших президентских выборов.
"Кабмин, Центробанк и Администрация Президента работают в целом эффективно", — отметил действующий глава государства.
Путин ответил на вопрос Life.ru о возможных изменениях в составе правительства. Видео © Life.ru
Путин добавил, что решение о возможных изменениях в составе кабмина в ближайшие два с половиной месяца будет приниматься "спокойно и без суеты".
Ранее Life.ru писал, что Владимир Путин набирает 87,26% по итогам обработки 60,01% протоколов на выборах президента России. Вторым идёт кандидат от КПРФ Николай Харитонов с 4,18% голосов, третьим — кандидат от партии "Новые люди" Владислав Даванков, который набирает 3,99%. На четвёртом месте — кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий с 3,12%.
Вячеслав Прокофьев / ТАСС