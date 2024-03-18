Регион

Уведомления отключены

17 марта, 21:15

Путин ответил на вопрос Life.ru о возможных изменениях в составе правительства

Путин: Кадровые вопросы в руководстве страны будут решаться без суеты

Действующий российский лидер Владимир Путин ответил на вопрос корреспондента Life.ru о возможных изменениях в составе правительства по результатам прошедших президентских выборов.

"Кабмин, Центробанк и Администрация Президента работают в целом эффективно", — отметил действующий глава государства.

Путин ответил на вопрос Life.ru о возможных изменениях в составе правительства. Видео © Life.ru

Путин добавил, что решение о возможных изменениях в составе кабмина в ближайшие два с половиной месяца будет приниматься "спокойно и без суеты".

"Мы все одна команда": Путин поблагодарил россиян за участие в выборах
"Мы все одна команда": Путин поблагодарил россиян за участие в выборах

Ранее Life.ru писал, что Владимир Путин набирает 87,26% по итогам обработки 60,01% протоколов на выборах президента России. Вторым идёт кандидат от КПРФ Николай Харитонов с 4,18% голосов, третьим — кандидат от партии "Новые люди" Владислав Даванков, который набирает 3,99%. На четвёртом месте — кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий с 3,12%.

Обложка ©

Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Марина Калегина
  • Новости
  • Путин
  • Выборы — 2024
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров