Регион

Уведомления отключены

18 марта, 03:23

Путин набирает 87,33% на выборах президента по итогам обработки 99% бюллетеней

Владимир Путин. Обложка © kremlin.ru

Владимир Путин. Обложка © kremlin.ru

Действующий глава государства Владимир Путин набирает 87,33% по итогам обработки 99% протоколов на выборах президента России. Соответствующие данные опубликованы на информационном табло в ЦИК РФ.

Вторым идёт кандидат от КПРФ Николай Харитонов с 4,31% голосов, третьим — кандидат от партии "Новые люди" Владислав Даванков, который набирает 3,79%. На четвёртом месте — кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий с 3,19%.

Милорад Додик поздравил Владимира Путина и отметил, что его победа радует сербов
Милорад Додик поздравил Владимира Путина и отметил, что его победа радует сербов

Напомним, выборы президента России проходили с 15 по 17 марта. Владимира Путина с переизбранием уже поздравили зампред СБ РФ Дмитрий Медведев, спикер ГД Вячеслав Володин и президент Республики Сербской Милорад Додик.

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Выборы — 2024
  • ЦИК
  • Путин
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров