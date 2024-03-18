Путин набирает 87,33% на выборах президента по итогам обработки 99% бюллетеней
Владимир Путин. Обложка © kremlin.ru
Действующий глава государства Владимир Путин набирает 87,33% по итогам обработки 99% протоколов на выборах президента России. Соответствующие данные опубликованы на информационном табло в ЦИК РФ.
Вторым идёт кандидат от КПРФ Николай Харитонов с 4,31% голосов, третьим — кандидат от партии "Новые люди" Владислав Даванков, который набирает 3,79%. На четвёртом месте — кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий с 3,19%.
Напомним, выборы президента России проходили с 15 по 17 марта. Владимира Путина с переизбранием уже поздравили зампред СБ РФ Дмитрий Медведев, спикер ГД Вячеслав Володин и президент Республики Сербской Милорад Додик.