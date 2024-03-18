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18 марта, 06:13

Захарова указала на "беспрецедентные цифры" по явке на выборах президента РФ за рубежом

Более 372 тысяч россиян проголосовали на выборах президента РФ за границей

В Лондоне очередь из желающих проголосовать на выборах растянулась на километр. Фото © Telegram / Посольство РФ в Лондоне

В Лондоне очередь из желающих проголосовать на выборах растянулась на километр. Фото © Telegram / Посольство РФ в Лондоне

Более 372 тысяч россиян проголосовали на выборах президента РФ на избирательных участках за рубежом. Это беспрецедентные цифры, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире Первого канала.

"Цифры, конечно, беспрецедентные. <…> На момент 08:30 по московскому времени, по предварительным данным, в выборах приняли участие 372 779 человек, но это не окончательные данные", рассказала она.

Захарова обратила внимание на то, что в Германии избиратели стояли буквально до ночи, потому что несколько генконсульств РФ в городах с большой диаспорой россиян в конце 2023 года были закрыты официальным Берлином. По словам дипломата, порядка 90% бюллетеней избирателей обработано к девяти утра по московскому времени на выборах президента России за рубежом.

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К слову, в Лондоне очередь из желающих проголосовать на президентских выборах растянулась на километр. Аналогичная ситуация сложилась и в других странах: Турции, Армении, Таиланде, Бельгии, Эстонии. По мнению председателя ЦИК Эллы Памфиловой, давление Запада сплотило наших соотечественников, которые решили проявить активность в текущем избирательном процессе.

Андрей Бражников
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