Захарова указала на "беспрецедентные цифры" по явке на выборах президента РФ за рубежом
Более 372 тысяч россиян проголосовали на выборах президента РФ за границей
В Лондоне очередь из желающих проголосовать на выборах растянулась на километр. Фото © Telegram / Посольство РФ в Лондоне
Более 372 тысяч россиян проголосовали на выборах президента РФ на избирательных участках за рубежом. Это беспрецедентные цифры, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире Первого канала.
"Цифры, конечно, беспрецедентные. <…> На момент 08:30 по московскому времени, по предварительным данным, в выборах приняли участие 372 779 человек, но это не окончательные данные", — рассказала она.
Захарова обратила внимание на то, что в Германии избиратели стояли буквально до ночи, потому что несколько генконсульств РФ в городах с большой диаспорой россиян в конце 2023 года были закрыты официальным Берлином. По словам дипломата, порядка 90% бюллетеней избирателей обработано к девяти утра по московскому времени на выборах президента России за рубежом.
К слову, в Лондоне очередь из желающих проголосовать на президентских выборах растянулась на километр. Аналогичная ситуация сложилась и в других странах: Турции, Армении, Таиланде, Бельгии, Эстонии. По мнению председателя ЦИК Эллы Памфиловой, давление Запада сплотило наших соотечественников, которые решили проявить активность в текущем избирательном процессе.