Захарова указала на "беспрецедентные цифры" по явке на выборах президента РФ за рубежом

Более 372 тысяч россиян проголосовали на выборах президента РФ на избирательных участках за рубежом. Это беспрецедентные цифры, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире Первого канала.

"Цифры, конечно, беспрецедентные. <…> На момент 08:30 по московскому времени, по предварительным данным, в выборах приняли участие 372 779 человек, но это не окончательные данные", — рассказала она.

Захарова обратила внимание на то, что в Германии избиратели стояли буквально до ночи, потому что несколько генконсульств РФ в городах с большой диаспорой россиян в конце 2023 года были закрыты официальным Берлином. По словам дипломата, порядка 90% бюллетеней избирателей обработано к девяти утра по московскому времени на выборах президента России за рубежом.