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Обработано 100% протоколов: Стал известен финальный результат Путина на выборах президента России

Путин набирает 87,28% по итогам обработки 100% протоколов

18 марта, 12:27
Владимир Путин набирает 87,28% по итогам обработки 100% протоколов. Обложка © EPA / ТАСС / NATALIA KOLESNIKOVA

Владимир Путин набирает 87,28% по итогам обработки 100% протоколов. Обложка © EPA / ТАСС / NATALIA KOLESNIKOVA

Действующий глава государства Владимир Путин набирает 87,28% по итогам обработки 100% протоколов на выборах президента России. Соответствующие данные опубликованы на информационном табло в ЦИК РФ.

Вторым идёт кандидат от КПРФ Николай Харитонов с 4,31% голосов, третьим — кандидат от партии "Новые люди" Владислав Даванков, который набирает 3,85%. На четвёртом месте — кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий с 3,20%.

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С убедительной победой Владимира Путина уже поздравили главы стран СНГ, а также президент Ирана, глава Гагаузии, лидеры КНДР и Сербии. А вот Евросоюз недоволен, как прошли выборы в России. По словам Жозепа Борреля, голосование велось "в ограниченной политической обстановке", что бы это ни значило.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина
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