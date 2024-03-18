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18 марта, 11:40
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Евросоюз недоволен, как прошли выборы в России

Боррель: Выборы в РФ прошли в обстановке сужающегося политического пространства

Европейский союз выразил недовольство президентскими выборами в России, поскольку они, как считают в Брюсселе, прошли "в ограниченной политической обстановке". Об этом говорится в распространённом в понедельник, 18 марта, заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

В заявлении ЕС говорится, что российские избиратели якобы были лишены "настоящего выбора", а также существенно ограничены в "доступе к достоверной информации".

"Эти выборы прошли в обстановке сужающегося политического пространства, что привело к тревожному увеличению нарушений политических прав и свобод и не позволило многим кандидатам баллотироваться, включая тех, кто выступал против российской незаконной агрессии", — резюмировал Боррель.

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Ранее в Кремле назвали абсурдными обвинения из-за рубежа по поводу "нелегитимности" выборов. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, эти суждения разбиваются как о рекордную явку, так и о высокий уровень поддержки гражданами России Владимира Путина.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Марина Калегина
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