Евросоюз недоволен, как прошли выборы в России

Европейский союз выразил недовольство президентскими выборами в России, поскольку они, как считают в Брюсселе, прошли "в ограниченной политической обстановке". Об этом говорится в распространённом в понедельник, 18 марта, заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

В заявлении ЕС говорится, что российские избиратели якобы были лишены "настоящего выбора", а также существенно ограничены в "доступе к достоверной информации".

"Эти выборы прошли в обстановке сужающегося политического пространства, что привело к тревожному увеличению нарушений политических прав и свобод и не позволило многим кандидатам баллотироваться, включая тех, кто выступал против российской незаконной агрессии", — резюмировал Боррель.