Песков назвал абсурдными обвинения из-за рубежа по поводу "нелегитимности" выборов

Звучащие из-за рубежа заявления о "нелегитимности" состоявшихся выборов являются абсурдом и разбиваются как о рекордную явку, так и о высокий уровень поддержки гражданами России Владимира Путина. Таким мнением поделился с журналистами в понедельник, 18 марта пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Если говорить о нелегитимности выборов в нашей стране, то, наверное, нужно говорить о нелегитимности тех 87% голосов населения нашей страны, которые были поданы за президента Путина. Это абсурд", — заявил представитель Кремля.

Он добавил, что Москва категорически не согласна с прозвучавшей из США оценкой выборов президента России и не готова к ней прислушиваться. По словам Пескова, США "глубоко вовлечены" в конфликт на Украине, и иных оценок от Вашингтона, посчитавшего голосование россиян "ни свободными, ни справедливыми", вряд ли можно было ожидать.