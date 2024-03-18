Лидеры СНГ позвонили Путину с поздравлениями о переизбрании на новый срок

Президента РФ Владимира Путина по телефону поздравили с переизбранием на новый срок главы стран СНГ: Азребайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана. Об этом рассказали в Кремле.

"Лидеры тепло поздравили Владимира Путина с убедительной победой на президентских выборах, особо отметив широкую поддержку гражданами проводимого им курса во внутренней и внешней политике и высокую активность избирателей в ходе голосования, высказали пожелания дальнейших успехов в государственной деятельности", — говорится в тексте.