Лидеры СНГ позвонили Путину с поздравлениями о переизбрании на новый срок
Президент РФ Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров
Президента РФ Владимира Путина по телефону поздравили с переизбранием на новый срок главы стран СНГ: Азребайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана. Об этом рассказали в Кремле.
"Лидеры тепло поздравили Владимира Путина с убедительной победой на президентских выборах, особо отметив широкую поддержку гражданами проводимого им курса во внутренней и внешней политике и высокую активность избирателей в ходе голосования, высказали пожелания дальнейших успехов в государственной деятельности", — говорится в тексте.
Напомним, в России завершились президентские выборы. По результатам обработки 99% бюллетеней Владимир Путин занимает первое место, набрав 87,33% голосов. Николай Харитонов от КПРФ набрал 4,31%, Владислав Даванков от "Новых людей" — 3,79%, а последнее место занимает Леонид Слуцкий от ЛДПР с 3,19% голосов. Путина уже поздравили президент Ирана, глава Гагаузии, лидеры КНДР и Сербии.