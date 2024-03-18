Президент Ирана Раиси поздравил Путина с победой на выборах

Иранский президент Эбрахим Раиси направил российскому лидеру Владимиру Путину поздравления в связи с его переизбранием на посту главы государства. Он заявил, что двусторонние отношения между странами развиваются хорошо и над этим надо продолжать работать. Об этом говорится в публикации в телеграм-канале московского Посольства Ирана.