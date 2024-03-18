Президент Ирана Раиси поздравил Путина с победой на выборах
Иранский президент Эбрахим Раиси направил российскому лидеру Владимиру Путину поздравления в связи с его переизбранием на посту главы государства. Он заявил, что двусторонние отношения между странами развиваются хорошо и над этим надо продолжать работать. Об этом говорится в публикации в телеграм-канале московского Посольства Ирана.
"Президент Исламской Республики Иран направил поздравления в связи с убедительной победой на выборах и переизбранием Владимира Путина на пост президента РФ", — отмечается в тексте.
Трёхдневное голосование в рамках президентских выборов в России проводилось до 17 марта. ЦИК сообщила, что по результатам обработки 99% процентов бюллетеней Владимир Путин одерживает победу с 87,33% голосов. Ранее с переизбранием действующего главу государства поздравили зампред СБ РФ Дмитрий Медведев, спикер Госдумы Вячеслав Володин и экс-президент Республики Сербской Милорад Додик. Поздравления также направили глава КНДР Ким Чен Ын и другие иностранные политики.
ТАСС / Сергей Бобылев