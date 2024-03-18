Матвиенко вывела главный итог выборов: "Мощная победа Путина при рекордной явке"

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает главным итогом выборов то, что при небывало высокой явке в новейшей истории России действующий глава государства Владимир Путин одержал мощную победу. Она назвала результаты голосования свидетельством сплочения российского народа на фоне стоящих перед родиной угроз.

Матвиенко назвала главный итог выборов. Видео © Совет Федерации

"Выборы состоялись, прошли очень достойно. Главный итог выборов, что при небывало высокой явке в новейшей истории России Владимир Владимирович Путин одержал мощную убедительную победу и получил от граждан России реально легитимный мандат на продолжение своего курса. Теперь мы можем не фигурально, а буквально говорить о Владимире Путине как президенте всех россиян, как о нашем национальном лидере", — заметила Матвиенко.

Спикер Совфеда поздравила главу государства с победой. Она особо отметила, что избирательный процесс прошёл прозрачно, открыто и демократично. В отличие от многих других государств, в России прямые выборы, где голос каждого гражданина имеет значение, отметила Матвиенко.