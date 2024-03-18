В Госдуме назвали космическую сумму, которую Запад потратил на дискредитацию выборов в России

Запад перешёл к тактике активного запугивания, чтобы сорвать выборы президента России, но наши граждане не испугались и проявили солидарность. Об этом заявил журналистам в понедельник, 18 марта, председатель Комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв.

По его словам, президентская кампания в этом году прошла на фоне консолидации всего российского общества, а сами избиратели научились распознавать правду и отличать предателей от тех, кто реально поддерживает страну.

"Около 30 миллиардов долларов потратили американцы на то, чтобы сорвать выборы. Запад перешёл к тактике запугивания, психологического давления. Появились угрозы терактами, диверсиями. Но мы сильны по-прежнему. И показали всему миру, что Россия — самая великая держава", — отметил Пискарёв.