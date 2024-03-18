Глава Гагаузии поздравила Путина с переизбранием на пост президента РФ

Руководитель Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул поздравила российского президента Владимира Путина с победой на выборах главы РФ. Соответствующий пост политик опубликовала в личном телеграм-канале.

"Ваше переизбрание на пост президента свидетельствует об активной поддержке проводимого вами курса, направленного на социально-экономическое развитие и укрепление позиций России на международной арене. Мы высоко ценим сложившийся уровень взаимодействия между АТО Гагаузия и РФ и благодарим за ваше внимание к Гагаузской Автономии", — сказано в публикации Гуцул.

Она выразила надежду на то, что объединёнными усилиями Россия и Гагаузия приумножат пространство и возможности для взаимовыгодного сотрудничества. А в заключение своих поздравлений Гуцул пожелала вновь избранному главе РФ крепкого здравия и успехов.