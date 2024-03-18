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18 марта, 06:53

Глава Гагаузии поздравила Путина с переизбранием на пост президента РФ

Руководитель Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул поздравила российского президента Владимира Путина с победой на выборах главы РФ. Соответствующий пост политик опубликовала в личном телеграм-канале.

"Ваше переизбрание на пост президента свидетельствует об активной поддержке проводимого вами курса, направленного на социально-экономическое развитие и укрепление позиций России на международной арене. Мы высоко ценим сложившийся уровень взаимодействия между АТО Гагаузия и РФ и благодарим за ваше внимание к Гагаузской Автономии", сказано в публикации Гуцул.

Она выразила надежду на то, что объединёнными усилиями Россия и Гагаузия приумножат пространство и возможности для взаимовыгодного сотрудничества. А в заключение своих поздравлений Гуцул пожелала вновь избранному главе РФ крепкого здравия и успехов.

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Выборы на должность главы РФ проводились с 15 по 17 марта. По итогам обработки 95,08% бюллетеней побеждает Владимир Путин, набрав 87,32% голосов. У кандидата от КПРФ Николая Харитонова 4,28% голосов, на третьем месте Владислав Даванков от партии "Новые люди" с 3,85% голосов, а последнее место занял глава ЛДПР Леонид Слуцкий с 3,15% голосов. С очередной победой на выборах Путина поздравили зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, спикер Госдумы Вячеслав Володин, экс-президент Республики Сербской Милорад Додик. Кроме того, российского лидера поздравили премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн, президент Гондураса Сиомара Кастро, лидер Венесуэлы Николас Мадуро, глава Никарагуа Даниэль Ортега, президент Кубы Мигель Диас-Канель и Боливии Луис Арсе.

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Telegram / Евгения Гуцул

Юрий Лысенко
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