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"Есть на кого опереться": В "Молодой гвардии" поблагодарили молодёжь за участие в выборах

Глава МГЕР Демидов: Молодёжь России доказала свою преданность Родине и Путину

18 марта, 08:56
Молодёжь РФ поддержала кандидата в президенты РФ Владимира Путина. Обложка © ТАСС / Александр Река

Молодёжь РФ поддержала кандидата в президенты РФ Владимира Путина. Обложка © ТАСС / Александр Река

Российская молодёжь в своём большинстве поддержала кандидата в президенты РФ Владимира Путина, тем самым доказав, что одобряет выбранный страной курс. Об этом сказал председатель "Молодой гвардии "Единой России" (МГЕР) Антон Демидов.

"Многотысячная армия "Молодой гвардии "Единой России" — волонтёры, студенты, молодые учёные, добровольцы СВО, спортсмены — это будущее нашей страны, двигатель её развития. Люди, которые не словом, а делом доказали свою верность Родине. Нашему президенту есть на кого опереться", — поделился он.

По его словам, отдельной благодарности заслуживают молодые люди из новых российских регионов, которые проголосовали за Путина, несмотря на непростую обстановку и обстрелы со стороны ВСУ.

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Напомним, в России завершились президентские выборы. По результатам обработки 99% бюллетеней Владимир Путин занимает первое место, набрав 87,33% голосов. Николай Харитонов от КПРФ набрал 4,31%, Владислав Даванков от "Новых людей" — 3,79%, а последнее место занимает Леонид Слуцкий от ЛДПР с 3,19% голосов.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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