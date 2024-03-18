"Есть на кого опереться": В "Молодой гвардии" поблагодарили молодёжь за участие в выборах Глава МГЕР Демидов: Молодёжь России доказала свою преданность Родине и Путину 18 марта, 08:56 Молодёжь РФ поддержала кандидата в президенты РФ Владимира Путина. Обложка © ТАСС / Александр Река

Российская молодёжь в своём большинстве поддержала кандидата в президенты РФ Владимира Путина, тем самым доказав, что одобряет выбранный страной курс. Об этом сказал председатель "Молодой гвардии "Единой России" (МГЕР) Антон Демидов.

"Многотысячная армия "Молодой гвардии "Единой России" — волонтёры, студенты, молодые учёные, добровольцы СВО, спортсмены — это будущее нашей страны, двигатель её развития. Люди, которые не словом, а делом доказали свою верность Родине. Нашему президенту есть на кого опереться", — поделился он.

По его словам, отдельной благодарности заслуживают молодые люди из новых российских регионов, которые проголосовали за Путина, несмотря на непростую обстановку и обстрелы со стороны ВСУ.

Напомним, в России завершились президентские выборы. По результатам обработки 99% бюллетеней Владимир Путин занимает первое место, набрав 87,33% голосов. Николай Харитонов от КПРФ набрал 4,31%, Владислав Даванков от "Новых людей" — 3,79%, а последнее место занимает Леонид Слуцкий от ЛДПР с 3,19% голосов.

Авторы Татьяна Миссуми