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18 марта, 01:58

Герой ДНР Жога заявил, что верит в светлое будущее России благодаря молодёжи

Артём Жога. Обложка © ТАСС / POOL / Михаил Метцель

Артём Жога. Обложка © ТАСС / POOL / Михаил Метцель

Российская молодёжь вселяет уверенность в светлом будущем и процветании РФ, признался сопредседатель штаба Владимира Путина Артём Жога. Об этом Герой ДНР заявил, обращаясь к волонтёрам по завершении президентских выборов.

По словам главы Народного совета республики, активность, энергичность и запал, с которыми добровольцы принимали участие в избирательной кампании, достойны благодарности. Это большой труд, подчеркнул Жога.

"Мне один раз задали вопрос: "Как вы думаете, с нашей молодёжью есть ли надежда на хорошее будущее?" Есть уверенность. Есть именно уверенность в светлом будущем, в замечательном развитии нашей страны. Нам есть кому передать замечательную, большую нашу Россию", — заключил он.

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После подсчёта 95% бюллетеней Владимир Путин лидирует на президентских выборах с результатом 87,32%. Он поблагодарил россиян за участие в голосовании, а также раскрыл ближайшие планы после переизбрания.

Илья Пушкарев
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