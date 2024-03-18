Герой ДНР Жога заявил, что верит в светлое будущее России благодаря молодёжи

Российская молодёжь вселяет уверенность в светлом будущем и процветании РФ, признался сопредседатель штаба Владимира Путина Артём Жога. Об этом Герой ДНР заявил, обращаясь к волонтёрам по завершении президентских выборов.

"Мне один раз задали вопрос: "Как вы думаете, с нашей молодёжью есть ли надежда на хорошее будущее?" Есть уверенность. Есть именно уверенность в светлом будущем, в замечательном развитии нашей страны. Нам есть кому передать замечательную, большую нашу Россию", — заключил он.