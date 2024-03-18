Путин на встрече в штабе решил соблюсти традиции Прощёного воскресенья

Действующий российский лидер Владимир Путин попросил прощения на встрече с сотрудниками своего избирательного штаба в Гостином Дворе.

"Сегодня не закончилось ещё Прощёное воскресенье. Меня простите", — сказал российский лидер после рассказа волонтёров, как они пекли блины и кормили сотрудников штаба.