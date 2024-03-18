Регион

Уведомления отключены

17 марта, 21:46

Путин на встрече в штабе решил соблюсти традиции Прощёного воскресенья

Действующий российский лидер Владимир Путин попросил прощения на встрече с сотрудниками своего избирательного штаба в Гостином Дворе.

"Сегодня не закончилось ещё Прощёное воскресенье. Меня простите", сказал российский лидер после рассказа волонтёров, как они пекли блины и кормили сотрудников штаба.

"Бог простит", "Вы нас тоже", — отвечали ему собравшиеся.

Путин: Впереди много задач и грандиозных планов
Путин: Впереди много задач и грандиозных планов

Ранее Life.ru писал, что президент РФ Владимир Путин встретился с волонтёрами по прибытии в свой избирательный штаб в Гостином Дворе и поблагодарил их за добросовестную работу, указав на минимальное количество поступивших жалоб. Также глава государства выразил благодарность всем гражданам России, которые приняли участие в президентских выборах. После подсчёта 60% бюллетеней он лидирует с результатом почти в 87,17% голосов.

Обложка ©

Life.ru

Лариса Сафронова
  • Новости
  • Путин
  • Выборы — 2024
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров