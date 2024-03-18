Путин на встрече в штабе решил соблюсти традиции Прощёного воскресенья
Действующий российский лидер Владимир Путин попросил прощения на встрече с сотрудниками своего избирательного штаба в Гостином Дворе.
"Сегодня не закончилось ещё Прощёное воскресенье. Меня простите", — сказал российский лидер после рассказа волонтёров, как они пекли блины и кормили сотрудников штаба.
"Бог простит", "Вы нас тоже", — отвечали ему собравшиеся.
Ранее Life.ru писал, что президент РФ Владимир Путин встретился с волонтёрами по прибытии в свой избирательный штаб в Гостином Дворе и поблагодарил их за добросовестную работу, указав на минимальное количество поступивших жалоб. Также глава государства выразил благодарность всем гражданам России, которые приняли участие в президентских выборах. После подсчёта 60% бюллетеней он лидирует с результатом почти в 87,17% голосов.
Life.ru