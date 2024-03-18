Путин поблагодарил волонтёров избирательного штаба за важную для страны работу

"Была такая масштабная, большая и очень важная для страны работа, которая позволяет нам консолидировать общество, показать правильность нашего выбора и пути, по которому мы идём, и создать условия для дальнейшего движения вперёд, чтобы Россия была ещё крепче, сильнее, эффективнее и имела возможность решать все те задачи, о которых я совсем недавно говорил в Послании", — произнёс политик.