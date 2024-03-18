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17 марта, 21:08

Путин поблагодарил волонтёров избирательного штаба за важную для страны работу

Российский лидер Владимир Путин встретился с волонтёрами по прибытии в свой избирательный штаб в Гостином Дворе. Глава государства поблагодарил добровольцев за добросовестную работу, указав на минимальное количество поступивших жалоб.

"Была такая масштабная, большая и очень важная для страны работа, которая позволяет нам консолидировать общество, показать правильность нашего выбора и пути, по которому мы идём, и создать условия для дальнейшего движения вперёд, чтобы Россия была ещё крепче, сильнее, эффективнее и имела возможность решать все те задачи, о которых я совсем недавно говорил в Послании", — произнёс политик.

Владимир Путин встретился с волонтёрами в избирательном штабе. Видео © Life.ru

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Президентские выборы завершились в России 17 марта. После подсчёта 60% бюллетеней с результатом 87,26% лидирует Владимир Путин. Спикер ГД Вячеслав Володин и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев уже поздравили главу Кремля с переизбранием.

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Илья Пушкарев
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