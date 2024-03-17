Яровая: Никто и никогда не подтверждал такой уровень доверия народа, как Путин
Вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко
Никто в мире никогда не подтверждал такой уровень народного доверия и поддержки, как президент России Владимир Путин. Об этом заявила журналистам вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.
По её мнению, многонациональный народ нашей страны "выбрал путь справедливости и созидания" ради своего будущего и миропорядка: именно благодаря Путину Россия приобрела максимальный суверенитет и воплощает самую жизнеутверждающую стратегию, именно с ним она "сильная, уверенная и сплочённая".
"И стратегия президента России Владимира Путина — это наша общая стратегия и наш общий план действий. А значит, движение вперёд и победа", — считает Яровая.
А ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил действующего российского лидера с переизбранием, заявив, что его победа — это победа всех граждан нашей страны. Напомним, после обработки 60,01% бюллетеней Владимир Путин лидирует с результатом 87,26%.