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17 марта, 20:56

Яровая: Никто и никогда не подтверждал такой уровень доверия народа, как Путин

Вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Никто в мире никогда не подтверждал такой уровень народного доверия и поддержки, как президент России Владимир Путин. Об этом заявила журналистам вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

По её мнению, многонациональный народ нашей страны "выбрал путь справедливости и созидания" ради своего будущего и миропорядка: именно благодаря Путину Россия приобрела максимальный суверенитет и воплощает самую жизнеутверждающую стратегию, именно с ним она "сильная, уверенная и сплочённая".

"И стратегия президента России Владимира Путина — это наша общая стратегия и наш общий план действий. А значит, движение вперёд и победа", — считает Яровая.

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А ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил действующего российского лидера с переизбранием, заявив, что его победа — это победа всех граждан нашей страны. Напомним, после обработки 60,01% бюллетеней Владимир Путин лидирует с результатом 87,26%.

Лариса Сафронова
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