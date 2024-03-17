Путин набирает 82,6% голосов избирателей в московских СИЗО
Президент России Владимир Путин. Обложка © Shutterstock / Sasa Dzambic Photography
За действующего российского лидера Владимира Путина на выборах президента проголосовало 82,6% избирателей в столичных СИЗО. Об этом сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Алексей Мельников.
"Результаты голосования в следственных изоляторах Москвы: [Владимир] Путин — 5243 голоса (82,6%), [Владислав] Даванков — 400 голосов (6,3%), Леонид] Слуцкий — 263 голоса (4,1%), [Николай] Харитонов — 163 голоса (2,6%)", — написал он в телеграм-канале, отметив, что голосование в СИЗО прошло без нарушений.
Напомним, выборы президента РФ проходили 15–17 марта. После обработки 50% бюллетеней с результатом почти 88% лидирует действующий глава государства Владимир Путин. Президенту доложили о первых итогах голосования, он уже начал получать первые поздравления с переизбранием.