Путин набирает 82,6% голосов избирателей в московских СИЗО

За действующего российского лидера Владимира Путина на выборах президента проголосовало 82,6% избирателей в столичных СИЗО. Об этом сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Алексей Мельников.